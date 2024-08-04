«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники громят грозненцев после первого тайма

«Локомотив» на выезде обыгрывает «Ахмат» после первого тайма матча третьего тура РПЛ — 3:0.

Счет на 8-й минуте с пенальти открыл Дмитрий Воробьев. Форвард забил в третьем туре РПЛ кряду.

Дубль за железнодорожников оформил Жерзино Ньямси. Защитник отличился на 17-й и 36-й минутах. Оба раза голевой передачей отметился Алексей Батраков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».