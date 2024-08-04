«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: команды не открыли счет в первом тайме

Махачкалинское «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ встречается с «Пари НН».

После первого тайма счет не открыт: команды нанесли два удара в створ усилиями махачкалинского клуба. При этом к первому тайму было добавлено 8 минут.