«Ахмат» — «Локомотив»: Ньямси оформил дубль и довел счет до разгромного

«Локомотив» забил третий гол в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ — 3:0.

На 36-й минуте отличился защитник гостей Жерзино Ньямси. Гол стал для француза вторым в этом матче. Ранее Ньямси ни разу не забивал за «Локомотив».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».