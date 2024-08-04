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Сегодня, 21:08

«Ахмат» — «Локомотив»: Ньямси оформил дубль и довел счет до разгромного

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» забил третий гол в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ — 3:0.

На 36-й минуте отличился защитник гостей Жерзино Ньямси. Гол стал для француза вторым в этом матче. Ранее Ньямси ни разу не забивал за «Локомотив».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
0
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«Ахмат» — «Локомотив»: Ньямси удвоил преимущество гостей

«Ахмат» — «Локомотив»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
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Зенит

 6
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 3
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Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Бителло

Динамо

 4
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Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

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