Сегодня, 13:15

«Зенит» обратился в ЭСК РФС после матча с «Акроном»

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 11-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с назначенным пенальти на 90+2-й минуте встречи в ворота Дениса Адамова за игру рукой защитника Дугласа Сантоса.

«Зенит» после 11 туров набрал 20 очков и идет на 4 месте в турнирной таблице РПЛ.

ФК Акрон
ФК Зенит
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после матча с «Локомотивом»
«Ахмат» и КДК обрались в ЭСК РФС по удалению защитника Ндонга
ЭСК рассмотрит два эпизода в матче ЦСКА — «Спартак»
Ташуев раскритиковал тактику Станковича: «Нельзя уходить от себя, схема должна работать как швейцарские часы»
Ташуев: «Зенит» явно дает сбой. Семак задергался, слишком многое меняет»
Ташуев оценил работу Челестини в ЦСКА: «Он правильно расставил акценты, используя сильные качества своих футболистов»
«Ахмат» и КДК обрались в ЭСК РФС по удалению защитника Ндонга

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после матча с «Локомотивом»
