«Зенит» обратился в ЭСК РФС после матча с «Акроном»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 11-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с назначенным пенальти на 90+2-й минуте встречи в ворота Дениса Адамова за игру рукой защитника Дугласа Сантоса.

«Зенит» после 11 туров набрал 20 очков и идет на 4 месте в турнирной таблице РПЛ.