«Зенит» обратился в ЭСК РФС после матча с «Акроном»
ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 11-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с назначенным пенальти на 90+2-й минуте встречи в ворота Дениса Адамова за игру рукой защитника Дугласа Сантоса.
«Зенит» после 11 туров набрал 20 очков и идет на 4 месте в турнирной таблице РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1
Новости