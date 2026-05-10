«Сочи» вылетел из РПЛ

«Сочи» напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона-2025/26.

Команда потеряла математические шансы на сохранение прописки в турнире после ничьей махачкалинского «Динамо» в матче 29-го тура с «Ахматом» (1:1). Сочинцы (21 очко) занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. Махачкалинцы набрали 25 очков, теперь даже победа «Сочи» в последнем туре не позволит команде догнать конкурента и подняться в зону стыков.

Ранее в воскресенье сочинцы на выезде уступили «Зениту» со счетом 1:2.

«Сочи» вернулся в РПЛ по итогам сезона-2024/25, который провел в Первой лиге. В прошлом году южане заняли пятое место в ФНЛ, но попали в стыковые матчи за право выхода в высший дивизион России после того, как бронзовому призеру Первой лиги «Черноморцу» отказали в выдаче лицензии для выступления в РПЛ. В стыках «Сочи» победил «Пари НН», который также сохранил место в Премьер-лиге.

До этого сочинская команда выступала в чемпионате России с сезона-2019/20 по сезон-2023/24 и является серебряным призером РПЛ-2021/22.

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