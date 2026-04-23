«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы команд

«Ахмат» и «Балтика» объявили стартовые составы команда на матч 26-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.45 мск.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Ндонг, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Ласерда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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