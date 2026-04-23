«Локомотив» хочет купить Андраде. «Балтика» оценивает защитника в 4 миллиона евро

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» хочет подписать защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Калининградский клуб хочет получить за футболиста 4 миллиона евро.

Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 28 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол, а также получил 11 желтых и 1 красную карточку.

Контракт футболиста с клубом из Калининграда действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.