Агент Уткина рассказал об интересе к футболисту от пяти клубов РПЛ

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы выступающего за «Торпедо» на правах аренды из «Ростова» полузащитника Даниила Уткина, ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

«К Даниилу проявляют интерес пять команд РПЛ. При этом у него контракт с «Ростовом» на следующий год. «Ростову» сейчас нужно решить свои задачи в чемпионате, после чего мы поговорим с клубом и будем принимать решение о будущем футболиста. Что касается «Торпедо», то там хотят, чтобы Даниил остался в команде. Олег Георгиевич очень доволен тем, как Даня себя проявляет. Уткин пришел в уже сформированную команду, но смог стать ее лидером. Поэтому будем смотреть, что будет дальше», — сказал Бердышев «СЭ».

«Торпедо» арендовало Уткина у «Ростова» в феврале 2026 года. 26-летний россиянин забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 9 матчах за автозаводцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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