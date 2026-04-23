«Балтика» и «Ахмат» сыграли вничью в Грозном
«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Ахматом» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.
Гости вышли вперед в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Дерик Ласерда. Хозяева отыгрались спустя девять минут — автогол забил Кевина Андраде.
«Балтика» сыграла вничью в четвертом матче РПЛ подряд. Команда Андрея Талалаева набрала 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
«Ахмат» с 32 очками располагается на девятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
3
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|0 : 3
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|3 : 2
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Дуглас Аугусту
Краснодар
|2
|0
|2
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