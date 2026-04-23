«Балтика» и «Ахмат» сыграли вничью в Грозном

«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Ахматом» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

Гости вышли вперед в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Дерик Ласерда. Хозяева отыгрались спустя девять минут — автогол забил Кевина Андраде.

«Балтика» сыграла вничью в четвертом матче РПЛ подряд. Команда Андрея Талалаева набрала 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Ахмат» с 32 очками располагается на девятой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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