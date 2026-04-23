«Спартак» — «Краснодар»: Жубал вывел гостей вперед

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Спартака» в 26-м туре РПЛ — 2:1.

На 85-й минуте отличился Жубал.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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