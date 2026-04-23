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23 апреля, 21:48

Гол Жубала принес «Краснодару» волевую победу над «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» на выезде переиграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 38-й минуте открыл Кристофер Мартинс. В конце тайма гости отыгрались, с пенальти отличился Эдуард Сперцян. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Наилю Умярову.

Победный гол «быков» на 85-й минуте забил Жубал.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

В следующем туре «Краснодар» 26 апреля дома сыграет с махачкалинским «Динамо». «Спартак» в этот же день в Нижнем Новгороде встретится с «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар

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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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