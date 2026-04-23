Гол Жубала принес «Краснодару» волевую победу над «Спартаком»

«Краснодар» на выезде переиграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 38-й минуте открыл Кристофер Мартинс. В конце тайма гости отыгрались, с пенальти отличился Эдуард Сперцян. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Наилю Умярову.

Победный гол «быков» на 85-й минуте забил Жубал.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

В следующем туре «Краснодар» 26 апреля дома сыграет с махачкалинским «Динамо». «Спартак» в этот же день в Нижнем Новгороде встретится с «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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