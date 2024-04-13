«Краснодар» — «Зенит»: Кассьерра сравнял счет в матче

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил на 48-й минуте матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:1.

Кассьерра получил мяч в штрафной и исполнил обводящий удар в дальний угол ворот.