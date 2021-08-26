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«Ахмат» — «Арсенал» Тула: стартовые составы команд

19:24
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«Ахмат» на своем поле примет тульский «Арсенал» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Стаи известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тимофеев, Уткин, Бериша, карапузов, Конате.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Х.Кадыров, Коновалов, Швец, Полярус, Аб.Кадыров, Архипов.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Костадинов, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Хлусевич, Луценко.

Запасные: Левашов, Шамов, Домбня, Сокол, Суханов, Бьернстрем, К.Кангва, Давиташвили, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.

Ахмат — Арсенал Т

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Иван Шитик все материалы автора

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