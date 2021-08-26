«Ахмат» — «Арсенал» Тула: стартовые составы команд
19:24
«Ахмат» на своем поле примет тульский «Арсенал» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Стаи известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тимофеев, Уткин, Бериша, карапузов, Конате.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Х.Кадыров, Коновалов, Швец, Полярус, Аб.Кадыров, Архипов.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Костадинов, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Хлусевич, Луценко.
Запасные: Левашов, Шамов, Домбня, Сокол, Суханов, Бьернстрем, К.Кангва, Давиташвили, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю