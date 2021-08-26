Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: где смотреть, во сколько начало трансляции матча

19:15
«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в 6-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в 6-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В четверг, 26 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл армейцев (2:1 и 3:2) в рамках премьер-лиги. В последний раз ЦСКА побеждал соперника с ноябре 2018 года, тогда московский клуб был сильнее со счетом 2:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Зенит — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Что будет если отжиматься по 15 раз каждый день? Комментирует тренер
Россия сенсационно зарубилась в Белграде с Сербией при 10 тысячах зрителей. Дошло до тай-брейка
Россия — Испания, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд