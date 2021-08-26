В четверг, 26 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл армейцев (2:1 и 3:2) в рамках премьер-лиги. В последний раз ЦСКА побеждал соперника с ноябре 2018 года, тогда московский клуб был сильнее со счетом 2:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.