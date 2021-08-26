В четверг, 26 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В сезоне-2020/21 грозненцы обыграли туляков во втором туре чемпионата (2:0), а в первом команды сыграли вничью 0:0. У «Арсенала» всего 4 очка в пяти турах РПЛ.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.