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«Ахмат» — «Арсенал»: где смотреть трансляцию матча

19:30
«Ахмат» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
«Ахмат» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
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В четверг, 26 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В сезоне-2020/21 грозненцы обыграли туляков во втором туре чемпионата (2:0), а в первом команды сыграли вничью 0:0. У «Арсенала» всего 4 очка в пяти турах РПЛ.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Ахмат — Арсенал Т

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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