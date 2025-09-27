«Ахмат» и «Акрон» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Акрон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 9-ти туров премьер-лиги команда из Грозного набрала 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Тольяттинский клуб с семью баллами располагается на 14-й строчке в чемпионате России.

