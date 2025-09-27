«Ахмат» — «Акрон»: Садулаев и Дзюба выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Акрона» на матч 10-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчару, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Марадишвили, Бистрович, Джаковац, Дзюба.