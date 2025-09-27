Пономарев о матче ЦСКА с «Балтикой»: «Нужно серьезно настраиваться. Если получится — выиграем»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что армейцы при домашних трибунах обязаны обыграть «Балтику» в матче 10-го тура чемпионата России.

Игра команд состоится 28 сентября и начнется в 14.30 по московскому времени.

«Меня немного насторожила игра с «Сочи». Выиграли — хорошо, забили три мяча, но они были нерабочие. Последний — с ошибки на последних секундах, если бы не пенальти — возились бы очень долго. Такие проблемы нужно решать сразу и в первом тайме. Не дурака валять, раскачиваться. По итогу в первом получили. У «Балтики», конечно, ребята посерьезнее, идут на третьем месте. Успокаивает то, что была хорошая игра с «Краснодаром». Здесь нужно серьезно настраиваться. Если получится — выиграем», — цитирует Пономарева NEWS.ru.

ЦСКА с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» 17 баллов и третья строчка.