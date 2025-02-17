Агентство Лоррана объяснило срыв трансфера нападающего из «Фламенго» в ЦСКА

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Лоррана, в разговоре с «СЭ» прокомментировал срыв трансфера 18-летнего бразильца в российский клуб.

Ранее во «Фламенго» заявили «СЭ», что трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался.

«После согласования ряда деталей было достигнуто соглашение между двумя клубами и спортсменом. Спортсмен был готов немедленно отправиться в путешествие, пока клубы решали вопросы, процедуры, которые были связанны с документами. Было решено, что спортсмен будет отпущен «Фламенго» после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт. ЦСКА заявил, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и, соответственно, «Фламенго» не отпустил спортсмена, и все», — сказал Фрейтас «СЭ».

Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.