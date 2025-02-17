Во «Фламенго» заявили, что трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото заявил о срыве трансфера нападающего Лоррана в ЦСКА.

Ранее об этом сообщил бразильский журналист Вене Касагранде.

«Фламенго» сообщает, что он получил документ от московского ЦСКА, в котором информируется о прекращении переговоров спортсменом Лорраном, после того как он не смог договориться со своими представителями. Таким образом, Лорран останется в распоряжении «Фламенго», — сказал Бото «СЭ».

18-летний Лорран в текущем сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.