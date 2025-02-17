Лещенко раскритиковал игру «Динамо» на сборах: «Бесконечные эксперименты утомляют»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о качестве игры бело-голубых на зимних сборах.

«Личка очень неплохой тренер. Но его методика товарищеских игр мне совершенно не нравится. Во всем мире люди выставляют первый состав, а эти бесконечные эксперименты утомляют и разрушают атмосферу. Надо четко понимать задачи и цели команды. Все время какие-то неожиданности. Зимний Кубок РПЛ меня потряс. Зачем проигрывать? Это же депрессия не только у болельщиков, но и у игроков... Проиграть 0:4 «Ростову» — смешно», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» завершило Winline Зимний кубок РПЛ на последнем месте, проиграв «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4).