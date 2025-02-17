Лещенко поддержал Бителло: «Классный футболист. Дай бог, чтобы все так играли»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поведении полузащитника бело-голубых Бителло.

«Бителло приехал и играет. Думаю, до конца сезона он останется. У меня в жизни есть два определения: нравится или не нравится. Бителло хотел покинуть клуб? Ничего он не хотел. Там другие разборки. Дай бог ему счастья. Он классный футболист. Дай Бог, чтобы все так играли», — сказал Лещенко «СЭ».

25-летний хавбек с опозданием присоединился к «Динамо» на сборах, после того как бело-голубые разослали в бразильские клубы письма о том, что не дают согласия на переговоры с игроком.

Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года, за это время он провел 51 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.