Агент защитника Ди Лусиано: «Рамиро всегда хотел играть за ЦСКА, поэтому мы не ищем ему новый клуб»

Агент защитника ЦСКА Рамиро Ди Лусиано Франко Грасси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока из команды в летнее трансферное окно.

«Ди Лусиано рад быть в ЦСКА, вчера он провел товарищеский матч против «Шинника». Рамиро всегда хотел играть за ЦСКА, поэтому мы не ищем ему новый клуб. Надеюсь, что он останется в команде на следующий сезон», — сказал Грасси «СЭ».

Ди Лусиано перешел в ЦСКА летом 2025 года. За клуб игрок провел 3 матча и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.