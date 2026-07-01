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Сегодня, 12:49

«Родина» арендовала защитника московского «Динамо» Бессмертного

Сергей Филин

«Родина» взяла в аренду защитника «Динамо» Станислава Бессмертного, сообщила пресс-служба московского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Бессмертный выступал за «Родину» на правах аренды. Он отдал две результативные передачи в 22 матчах и помог команде впервые в истории выйти из Первой лиги в РПЛ.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 600 тысяч евро.

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В сезоне-2025/26 московское «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Динамо» Москва
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ФК Динамо (Москва)
ФК Родина
Станислав Бессмертный
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
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10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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