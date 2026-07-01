«Родина» арендовала защитника московского «Динамо» Бессмертного
«Родина» взяла в аренду защитника «Динамо» Станислава Бессмертного, сообщила пресс-служба московского клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа футболиста.
В прошлом сезоне Бессмертный выступал за «Родину» на правах аренды. Он отдал две результативные передачи в 22 матчах и помог команде впервые в истории выйти из Первой лиги в РПЛ.
Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 600 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 московское «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Динамо» Москва
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