«Ростов» объявил о подписании контракта с бразильцем Ногейрой

Бразильский футболист Игор Ногейра подписал контракт с «Ростовом» сроком на два года, объявила пресс-служба клуба. Ранее «СЭ» сообщал, что 31-летний защитник перейдет в ростовскую команду в статусе свободного агента.

С лета 2024 года футболист выступал за «Сабах», его контракт с азербайджанским клубом истек 30 июня. В сезоне-2025/26 защитник провел 35 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Ранее бразилец играл за португальские команды «Шавиш», «Санта-Клара», «Жил Висенте», бразильские «Жувентуде», «Фигейренсе», «Флуминенсе» и мексиканский «Масатлан».

«Ростов» в чемпионате России-2025/26 занял 10-е место с 33 очками в 30 матчах.