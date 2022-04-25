Агент Языджи рассказал, влияет ли Рамадан на состояние футболиста
Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова главного тренера команды Алексея Березуцкого о том, что Рамадан мог сказаться на состоянии трех футболистов.
«Да, Юсуф постится, но он работает дополнительно по вечерам и не голодает во время матчей. В игровой день он сосредоточен только на матче», — сказал Чебеджи «СЭ».
Пост Рамадан продлится до 1 мая 2022 года.
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|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
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|26
|4
|10
|12
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|22
|
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|26
|5
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|23.04
|14:00
|
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|23.04
|16:30
|
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|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
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|4 : 1
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|16:30
|
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|Г
|
|
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Уфа
|17
|
|
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Ростов
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|
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Федор Смолов
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|
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Краснодар
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|4
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