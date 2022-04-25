Агент Языджи рассказал, влияет ли Рамадан на состояние футболиста

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова главного тренера команды Алексея Березуцкого о том, что Рамадан мог сказаться на состоянии трех футболистов.

«Да, Юсуф постится, но он работает дополнительно по вечерам и не голодает во время матчей. В игровой день он сосредоточен только на матче», — сказал Чебеджи «СЭ».

Пост Рамадан продлится до 1 мая 2022 года.