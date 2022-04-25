Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное отстранение российских клубов от еврокубков.

«Отстранение наших клубов и сборной от участия в международных соревнованиях я оцениваю исключительно как негативную в плане развития нашего футбола, движения этой игры вперед. Думаю, наш футбол многое потеряет. И от того, что уедет большинство легионеров, которые участвуют в развитии игры, вряд ли наши болельщики будут этим удовлетворены. Это не тот случай, когда можно радоваться ситуации. Были времена, когда мы играли без легионеров, но мы все время тестировали себя на фоне зарубежных команд.

Мы участвовали в еврокубках, практически всегда были участниками чемпионатов мира и Европы. Это та самая школа, где футболисты себя сравнивают с лучшими из лучших и тянутся за ними. А отсюда идет развитие игры. Очень важно, что без участия наших команд в лучших европейских турнирах, футболист в какой-то степени теряет мотивацию. Настоящие мастера хотят выигрывать, не потому что их прельщают исключительно деньги, а для того, чтобы в следующем сезоне участвовать в Еврокубках, проявить себя на международном уровне. Это крайне необходимо.

Для реально больших футболистов это цель, а для болельщиков — это вообще подчас самые важные матчи в году! И вот этого всего мы лишаемся из-за политической подоплеки, которую навешивают футболу и всему спорту в международных спортивных органах. Это неправильно. Футбол — это свой мир, там много своих внутренних хитросплетений и взаимоотношений между командами, клубами, сборными и привносить в него политику абсолютно точно не надо", — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.