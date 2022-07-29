Агент Мендеса: «Виктором интересовалась «Форталеза», но он выбрал ЦСКА»

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о подробностях перехода своего клиента из «Униона Эспаньолы» в московский клуб.

В четверг, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 22-летним чилийцем на три года с возможностью продления.

«Соглашение заключено на три года без возможности его приостановки, — приводит слова Флухи Sport24. — Это обычный трудовой контракт игрока и клуба. Виктором интересовалась бразильская «Форталеза», но он выбрал ЦСКА. Мендес посчитал, что в России большая и сильная лига, где он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере«.

По словам агента, полузащитник всегда говорил ему, что хочет играть с сильными игроками.

«В ЦСКА есть сильные игроки. Виктор счастлив в России. По его мнению, Москва — замечательный город, а ЦСКА — лучший клуб», — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.