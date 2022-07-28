ЦСКА объявил о подписании полузащитника Мендеса

ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником «Унион Эспаньолы» Виктором Мендесом.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с 22-летним чилийцем рассчитано три года с возможностью продления.

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также полузащитник провел три встречи за сборную Чили.

После двух туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.