Пиняев рассказал о здоровье, отношении к суду над Лариным и позиции Москомспорта

Один из самых талантливых молодых футболистов России, 17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился с «СЭ» новостями по поводу своего состояния, а также выразил свое отношение к суду над экс-директором воспитавшей его академии «Чертаново» Николаем Лариным.

— Все отлично! Никаких операций не потребовалось, — сказал Пиняев. — Некоторое время займет восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!

— Пользуясь случаем хочу сказать о том, что меня сейчас очень волнует, — продолжил Пиняев. — Я общался с ребятами, которые побывали на суде у Николая Юрьевича Ларина. Все они в шоке от того, как там ведет себя представитель Москомспорта. У всех такое впечатление что этой женщине поставили цель засадить Ларина в тюрьму. Мне еще нет 18 лет и я не могу давать показания в суде. Но если бы была такая возможность, то я обязательно рассказал бы о своей жизни в «Чертаново», о том какой искренний и хороший человек Николай Юрьевич и как он любит футбол и «Чертаново». То, что сейчас происходит — это полный беспредел. В свое время я думал о том, что когда стану игроком премьер-лиги, то обязательно скажу слова благодарности и в адрес Москомспорта и всех людей, которые окружали меня в «Чертаново». Сейчас же я в растерянности от того, что мне рассказали про представителя Москомспорта.

20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.