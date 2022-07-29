Пиняев рассказал о здоровье, отношении к суду над Лариным и позиции Москомспорта
Один из самых талантливых молодых футболистов России, 17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился с «СЭ» новостями по поводу своего состояния, а также выразил свое отношение к суду над экс-директором воспитавшей его академии «Чертаново» Николаем Лариным.
— Все отлично! Никаких операций не потребовалось, — сказал Пиняев. — Некоторое время займет восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!
— Пользуясь случаем хочу сказать о том, что меня сейчас очень волнует, — продолжил Пиняев. — Я общался с ребятами, которые побывали на суде у Николая Юрьевича Ларина. Все они в шоке от того, как там ведет себя представитель Москомспорта. У всех такое впечатление что этой женщине поставили цель засадить Ларина в тюрьму. Мне еще нет 18 лет и я не могу давать показания в суде. Но если бы была такая возможность, то я обязательно рассказал бы о своей жизни в «Чертаново», о том какой искренний и хороший человек Николай Юрьевич и как он любит футбол и «Чертаново». То, что сейчас происходит — это полный беспредел. В свое время я думал о том, что когда стану игроком премьер-лиги, то обязательно скажу слова благодарности и в адрес Москомспорта и всех людей, которые окружали меня в «Чертаново». Сейчас же я в растерянности от того, что мне рассказали про представителя Москомспорта.
20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.
Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1