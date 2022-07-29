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Сегодня, 15:24

Пиняев рассказал о здоровье, отношении к суду над Лариным и позиции Москомспорта

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский

Один из самых талантливых молодых футболистов России, 17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился с «СЭ» новостями по поводу своего состояния, а также выразил свое отношение к суду над экс-директором воспитавшей его академии «Чертаново» Николаем Лариным.

— Все отлично! Никаких операций не потребовалось, — сказал Пиняев. — Некоторое время займет восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!

— Пользуясь случаем хочу сказать о том, что меня сейчас очень волнует, — продолжил Пиняев. — Я общался с ребятами, которые побывали на суде у Николая Юрьевича Ларина. Все они в шоке от того, как там ведет себя представитель Москомспорта. У всех такое впечатление что этой женщине поставили цель засадить Ларина в тюрьму. Мне еще нет 18 лет и я не могу давать показания в суде. Но если бы была такая возможность, то я обязательно рассказал бы о своей жизни в «Чертаново», о том какой искренний и хороший человек Николай Юрьевич и как он любит футбол и «Чертаново». То, что сейчас происходит — это полный беспредел. В свое время я думал о том, что когда стану игроком премьер-лиги, то обязательно скажу слова благодарности и в адрес Москомспорта и всех людей, которые окружали меня в «Чертаново». Сейчас же я в растерянности от того, что мне рассказали про представителя Москомспорта.

20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Чертаново
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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