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Караваев рассказал о восстановлении после травмы бедра. Защитник «Зенита» не играет почти 4 месяца

Караваев рассказал о восстановлении после травмы бедра
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как проходит его восстановление после травмы бедра, которую он получил в начале апреля.

«Восстановление от травмы проходит хорошо, спасибо. Когда меня ждать на поле? Пока не могу сказать», — цитирует Караваева «РБ Спорт».

27-летний россиянин травмировался в матче 24-го тура РПЛ сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Караваев провел за клуб 24 матче и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-zenita-karavaev-rasskazal-o-svoem-vosstanovlenii/
Вячеслав Караваев
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