Караваев рассказал о восстановлении после травмы бедра. Защитник «Зенита» не играет почти 4 месяца

Караваев рассказал о восстановлении после травмы бедра

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как проходит его восстановление после травмы бедра, которую он получил в начале апреля.

«Восстановление от травмы проходит хорошо, спасибо. Когда меня ждать на поле? Пока не могу сказать», — цитирует Караваева «РБ Спорт».

27-летний россиянин травмировался в матче 24-го тура РПЛ сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Караваев провел за клуб 24 матче и отдал 3 результативные передачи.