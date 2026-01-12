Агент Тюкавина о возможном переходе Бабаева в «Спартак»: «Был уже Ташаев — карьера его закончилась»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак».

«Видимо, какие-то разногласия по личному контракту. В «Динамо» Ульви быстрее прогрессировал бы. Это его дом, его все тут знают. Как болельщики «Спартака» его примут, если он туда перейдет? Был уже Ташаев — карьера его закончилась», — сказал Сафонов «СЭ».

До конца контракта Бабаева с «Динамо» остается полгода, он может заключить соглашение с любым клубом, которое вступит в силу с лета 2026 года.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что полузащитник молодежной сборной России близок к подписанию договора со «Спартаком». В нынешнем сезоне в 15 матчах Бабаев забил 5 голов.

В понедельник «СЭ» стало известно, что Бабаев не отправится вместе с «Динамо» на сбор в ОАЭ 14 января. Он присоединятся ко второй команде бело-голубых в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/26.