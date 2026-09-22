Лыжники Легков и Егорова переходят на работу в Госдуму. Ранее они были региональными депутатами

Победы на выборах в нижнюю палату парламента страны в одномандатных округах одержали девять бывших спортсменов.

Выборы в Госдуму IX созыва, состоявшиеся 18-20 сентября 2026 года, обновили «спортивную фракцию» российских парламентариев. Результаты голосования пока предварительные (ЦИК официально утвердит их не раньше 25 сентября). Но уже сейчас можно говорить, что по одномандатным округам свои полномочия подтвердили такие звезды спорта прошлого, как Светлана Журова (конькобежный спорт), Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов (оба — хоккей). Среди новобранцев нижней палаты Федерального Собрания — олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Любовь Егорова и Александр Легков, имеющие богатый опыт работы в региональных парламентах. Также ожидается, что по партийным спискам депутатами станут не менее десяти бывших спортсменов.

Из регионального парламента — в федеральный

Согласно предварительным подсчетам, уверенную победу на выборах в Госдуму РФ по спискам и одномандатным округам одержала партия «Единая Россия». Также пятипроцентный барьер преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Практически все люди из мира спорта баллотировались от «Единой России», но основным направлением для этой политической силы была поддержка кандидатур героев СВО. Так что новых имен бывших чемпионов в депутатском корпусе на этот раз немного. Самые заметные из дебютантов федеральной политики — легендарные лыжники Александр Легков и Любовь Егорова, уверенно выигравшие соответственно в Мытищинском округе Московской области и в Санкт-Петербурге.

Легков, ставший олимпийским чемпионом после эмоциональной победы в марафоне на Играх-2014, занимается политикой уже более десяти лет. В марте 2016 года, еще до завершения карьеры спортсмена, он вступил в «Единую Россию», в мае победил на праймериз на выборах в Мособлдуму, а в сентябре стал депутатом регионального парламента. Отработав один созыв, 43-летний спортсмен переизбрался в сентябре 2021-го на второй срок, но теперь освободит кресло в местном законодательном органе власти в связи с переходом в Госдуму. Опыта работы на федеральном уровне у Александра пока нет, но в отличие от многих звездных коллег он никогда не сторонился активной публичной деятельности и был открыт в медийном плане.

«Легков — наш настоящий неформальный лидер. Пример того, как нужно бороться и одерживать победы. И в спорте, и в жизни, — писала в соцсетях во время выборной кампании олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова. — Доказывает уже не первый десяток лет, что голова дана спортсмену не только для того, чтобы в нее есть. Ведет за собой, помогает и подсказывает. Скоро в этом убедятся и жители Мытищ, Королева и Долгопрудного, я уверена... А все те, кто против спортсменов-патриотов в политике, кто пытается снисходительно ухмыляться и ехидничать по своим анонимным тараканьим норкам, — с моей точки зрения просто навоз. За давностью лет потерявший всякую ценность — остался лишь тухлый запах».

Шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова отработала в Законодательном собрании Санкт-Петербурга почти двадцать лет. Начинала в 2007-м как депутат от КПРФ, но в 2011-м баллотировалась уже от «Единой России». В действующем созыве питерского парламента бывшая лыжница — заместитель председателя комиссии по образованию, культуре и науке, член комиссии по физкультуре и спорту и член комитета по законодательству. В 2016-м местным депутатом избирался и сын Егоровой — бывший футболист «Динамо» (Санкт-Петербург) Виктор Сысоев. Он входил во фракцию ЛДПР и делал довольно странные заявления, перечеркнувшие его дальнейшую политическую карьеру.

Владислав Третьяк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хоккеисты сохранили свои мандаты

Других олимпийских чемпионов, победивших в одномандатных округах, можно считать ветеранами Госдумы. Легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк трудится парламентарием без перерыва с 2003 года, пять созывов подряд. До этого, еще во времена СССР, он был депутатом Моссовета. Бывший капитан сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов до прихода на Охотный ряд в 2016 году восемь лет являлся членом Совета Федерации от Приморского края, а до этого — главой Госкомспорта (2002-2008). Бывшая конькобежная звезда Светлана Журова избралась в Думу в 2007-м, но в 2012-м перешла в Совет Федерации как представитель Кировской области. Через год, в марте 2013-го, чемпионка Турина-2006 вернулась в Думу через вакантный мандат — и с тех пор работает в нижней палате непрерывно.

Человеком из спортивного сообщества среди одномандатников, гарантировавших место в новой Госдуме, можно назвать бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина (он доизбирался от Брянской области в прошлый созыв в 2024-м и затем стал председателем комитета по физической культуре и спорту). Также из Заксобрания Санкт-Петербурга в федеральный парламент переходит Михаил Рахлин, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, сын тренера Владимира Путина по дзюдо Анатолия Рахлина. Продлил свои полномочия Александр Аксененко — бывший хоккеист «Сибири» и СКА. Александр представляет «Справедливую Россию» и является единственным кандидатом не от партии власти, прошедшим от Новосибирской области в Госдуму по одномандатному округу.

Бывший борец вольного стиля Артур Таймазов, в прошлом выступавший за сборные России и Узбекистана, выиграл выборы в Госдуму в третий раз подряд (2016, 2021, 2026). Сейчас он победил по Северо-Осетинскому одномандатному округу. Чемпион СНГ по мотокроссу (1991, 1992) Олег Гарин избран по Ижевскому одномандатному округу во второй раз подряд.

Среди выбывших спортсменов-депутатов — биатлонист Антон Шипулин. Он не пошел на переизбрание в Госдуму, но баллотировался в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 11 (Екатеринбург) от «Единой России» и победил всех конкурентов. Теперь этот экс-спортсмен продолжит работать на местном уровне. Также важно упомянуть еще одного биатлониста, депутата ГД РФ прошлого созыва Сергея Чепикова. Двукратный олимпийский чемпион, отработавший на Охотном ряду десять лет, умер буквально за день до начала нынешних выборов и 21 сентября был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В ожидании официальных итогов

Пока не совсем ясна ситуация со спортсменами, которые баллотировались по партийным спискам. Система подсчета там очень сложна, плюс часто происходят отказы от мандатов. Так что окончательные расклады мы узнаем не раньше 25 сентября. Но почти наверняка останутся в Думе два ярких единоросса — фигуристка Ирина Роднина (региональный список Московской области) и боксер Николай Валуев (региональный список Санкт-Петербурга). Оба являются ветеранами нижней палаты: Роднина планирует работать свой пятый срок, а Валуев — четвертый. А вот 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, ранее трижды избиравшийся в Госдуму, был только седьмым номером в уральской региональной группе «Единой России», и этого 75-летнему гроссмейстеру для подтверждения депутатских полномочий может не хватить. Кроме того, он может взять самоотвод по состоянию здоровья.

Вероятно, откажется от депутатского кресла глава Калмыкии Бату Хасиков. Знаменитый кикбоксер возглавлял региональную группу «Единой России», но, как действующий руководитель региона (переизбран в 2024 году на пять лет), не может параллельно работать в Госдуме. Зато по спискам с высокой вероятностью проходят Роман Власов (греко-римская борьба), Тагир Хайбулаев (дзюдо), Олег Саитов (бокс), Наталья Ищенко (синхронное плавание), Иван Черезов (биатлон), Сергей Бурлаков, Михаил Терентьев и Рима Баталова (паралимпийский спорт), а также, возможно, Дмитрий Пирог (бокс) и Мурат Хасанов (дзюдо, самбо). Борец Арсен Фадзаев шел по федеральному списку «Справедливой России», но эта партия едва преодолела пятипроцентный барьер, так что здесь шансы пока туманны.

Из упомянутых спортсменов не имеют опыта в Госдуме, но работали региональными депутатами Олег Саитов (Сахалин) и Иван Черезов (Удмуртия). Легендарная синхронистка Наталья Ищенко — министр спорта Калининградской области. Олимпийские чемпионы Роман Власов и Тагир Хайбулаев делают в большой политике первые шаги. «Спортивную фракцию» также может пополнить чемпион России по тайскому боксу и экс-министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, который находится в региональной группе «Единой России» по Дальневосточному федеральному округу. В общем, представителей спорта в новом составе Госдумы будет не менее полутора десятков, но точная цифра появится только в конце сентября. В предыдущем созыве парламента спортивное прошлое имели 18 депутатов.