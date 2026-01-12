Макаров и Бабаев начнут подготовку к весенней части сезона с «Динамо-2»

Полузащитники «Динамо» Денис Макаров и Ульви Бабаев присоединятся ко второй команде бело-голубых в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/26.

В понедельник «СЭ» стало известно, что Бабаев не отправится вместе с «Динамо» на сбор в ОАЭ 14 января. Макаров ранее заявил «СЭ», что покинет московскую команду, если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.

«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку в составе «Динамо-2» с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с «Динамо-2» начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

До конца контракта Бабаева с «Динамо» остается полгода, он может заключить соглашение с любым клубом, которое вступит в силу с лета 2026-го. По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник близок к подписанию договора со «Спартаком». В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 5 голами.

27-летний Макаров в этом сезоне принял участие в 12 матчах за «Динамо» в РПЛ и FONBET Кубке России, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. Его контракт с клубом также рассчитан до июня 2026-го.