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Макаров и Бабаев начнут подготовку к весенней части сезона с «Динамо-2»

Алина Савинова
Денис Макаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитники «Динамо» Денис Макаров и Ульви Бабаев присоединятся ко второй команде бело-голубых в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/26.

В понедельник «СЭ» стало известно, что Бабаев не отправится вместе с «Динамо» на сбор в ОАЭ 14 января. Макаров ранее заявил «СЭ», что покинет московскую команду, если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.

«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку в составе «Динамо-2» с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с «Динамо-2» начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

До конца контракта Бабаева с «Динамо» остается полгода, он может заключить соглашение с любым клубом, которое вступит в силу с лета 2026-го. По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник близок к подписанию договора со «Спартаком». В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 5 голами.

27-летний Макаров в этом сезоне принял участие в 12 матчах за «Динамо» в РПЛ и FONBET Кубке России, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. Его контракт с клубом также рассчитан до июня 2026-го.

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Денис Макаров
Ульви Бабаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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