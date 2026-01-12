Лещенко о возможном переходе Бабаева в «Спартак»: «Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак».

«Мне нравится Бабаев и его работоспособность. Трудно влиять на окружение спортсмена: агенты, родители. Понимаете, человеку нужно самому думать о его перспективах. Тут как у Антонова: «Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней». Надо играть долго, продуктивно и стараться себя реализовать. Это все зависит от мозгов», — сказал Лещенко «СЭ».

До конца контракта Бабаева с «Динамо» остается полгода, он может заключить соглашение с любым клубом, которое вступит в силу с лета 2026 года.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что полузащитник молодежной сборной России близок к подписанию договора со «Спартаком». В нынешнем сезоне в 15 матчах Бабаев забил 5 голов.

В понедельник «СЭ» стало известно, что Бабаев не отправится вместе с «Динамо» на сбор в ОАЭ 14 января. Он присоединятся ко второй команде бело-голубых в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/26.