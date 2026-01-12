Бабаев, которым интересуется «Спартак», не летит на сборы с «Динамо» и удален из командного чата

Как стало известно «СЭ», «Динамо» отправляется на сбор в ОАЭ 14 января без полузащитника Ульви Бабаева. Также 21-летний футболист удален из командного чата.

До конца контракта Бабаева с «Динамо» остается полгода, он может заключить соглашение с любым клубом, которое вступит в силу с лета 2026 года.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что полузащитник молодежной сборной России близок к подписанию договора со «Спартаком». В нынешнем сезоне в 15 матчах Бабаев забил 5 голов.