«Локомотив» сообщил об изменениях в коммуникационном блоке

«Локомотив» объявил о назначении Ивана Бодылевского директором по коммуникациям. Новым руководителем пресс-службы назначен Илья Кузенкин.

Бодылевский сменил Александра Бедарева, который возглавлял департамент коммуникаций с ноября 2024-го, а также в 2021-2022 годах. Кузенкин сменил на посту Артема Загуменнова.

Бодылевский с 2015 по 2017-го занимал должность пресс-атташе «Ростова», с 2018 по 2023 год работал руководителем пресс-службы «Рубина».