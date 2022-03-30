Агент Тодоровича рассказал о подписании измененного контракта с «Ахматом»

Агент Трифун Миличевич, представитель боснийского защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал «СЭ» о том, что игрок переподписал контракт с клубом.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что грозненский клуб предложил легионерам остаться в клубе на новых финансовых условиях.

«Да, была корректировка контракта, и мы подписали его с коррекцией до конца этого сезона», — сказал Миличевич «СЭ».

На счету 24-летнего защитника 12 матчей в текущем сезоне.

«Ахмат» идет на восьмом месте в Тинькофф РПЛ после 22 матчей.