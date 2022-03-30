«Ахмат» предложил легионерам остаться в клубе на новых условиях

Иностранные футболисты грозненского «Ахмата» решили остаться в клубе на новых условиях, утверждает «РБ Спорт».

В связи с изменением курса валют в «Ахмате» легионерам было предложено подписать новые контракты с измененными финансовыми условиями. Футболисты взяли время на раздумья, собрались, обсудили сложившуюся ситуацию и приняли решение согласиться на предложенные изменения.

Сейчас в команде числятся шесть иностранных игроков: Зоран Нижич (Хорватия), Мирослав Богосавац (Сербия), Дарко Тодорович (Босния), Бернард Бериша (Косово), Мохамед Конате (Буркина-Фасо), Сенин Себай (Кот-д'Ивуар).