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Сегодня, 16:56

«Ахмат» предложил легионерам остаться в клубе на новых условиях

Иван Шитик
Корреспондент
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Иностранные футболисты грозненского «Ахмата» решили остаться в клубе на новых условиях, утверждает «РБ Спорт».

В связи с изменением курса валют в «Ахмате» легионерам было предложено подписать новые контракты с измененными финансовыми условиями. Футболисты взяли время на раздумья, собрались, обсудили сложившуюся ситуацию и приняли решение согласиться на предложенные изменения.

Сейчас в команде числятся шесть иностранных игроков: Зоран Нижич (Хорватия), Мирослав Богосавац (Сербия), Дарко Тодорович (Босния), Бернард Бериша (Косово), Мохамед Конате (Буркина-Фасо), Сенин Себай (Кот-д'Ивуар).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ahmat-predlozhil-legioneram-ostat-sya-v-klube-na-novy-h-usloviyah/
ФК Ахмат
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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