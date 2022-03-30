Нападающий Изидор признан лучшим игроком «Локомотива» в марте

Нападающий Вильсон Изидор был признан лучшим игроком «Локомотива» в марте, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард забил 3 гола в трех матчах подряд и отдал одну голевую передачу.

Напомним, 21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Нападающий подписал контракт с российской командой до 2026 года.