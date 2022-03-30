«Уфа» расторгла контракт с защитником Табидзе

По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» и грузинский защитник Джемал Табидзе расторгли трудовое соглашение, сообщает сайт клуба.

Джемал Табидзе перешел в нашу команду летом 2017 года из екатеринбургского «Урала». За это время защитник провел 90 матчей в составе ФК «Уфа» и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний грузин не провел ни одного матча.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.