Агент Сильянова: «Мы работаем над новым контрактом с «Локомотивом»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта 24-летнего игрока с клубом.

«На сегодняшний день все остается так же. Мы работаем над новым контрактом с футбольным клубом «Локомотив», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне Сильянов провел 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил один гол. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.

27 мая «Чемпионат» сообщил, что игрок согласовал личные условия контракта с «Динамо».