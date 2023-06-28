Агент Тюкавина: «Приятно, что Костя попал в тройку лучших молодых игроков РПЛ»
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал итоги опроса на звание лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.
В голосовании победил форвард «Локомотива» Сергей Пиняев. Тюкавин занял второе место.
«Рад за Пиняева, поздравляю и желаю ему только удачи. Приятно, что Костя попал в тройку. У меня и близко нет никаких обид. Приятно, что тренеры оценили игрока, с которым я занимаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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15
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Ахмат – Кр. Советов
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