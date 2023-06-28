Камоцци сообщил, что в Италии обращались за информацией по Хлусевичу
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе к защитнику красно-белых Даниилу Хлусевичу «Лацио», «Дженоа» и «Вероны».
«Хлусевич сильный игрок. Он способен спокойно заиграть в серии а. Обращались ли ко мне по Даниилу из Италии? Я общался по некоторым игрокам, в том числе и по Хлусевичу. Однако не знаю, есть ли интерес к другим футболистам «Спартака» из Италии. По крайней мере я хорошо отзывался о Соболеве и как раз Данииле. Буду рад, если по Хлусевичу будет конкретное предложение, потому что «Спартак» купил Даниила с моей помощью. В свое время его предлагал именно я», — сказал Камоцци «СЭ».
Сообщалось, что итальняские клубы могут арендовать защитника с правом выкупа за сумму порядка 8 миллионов евро.
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