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Агент рассказал о будущем Игбуна после ухода из «Динамо»

20:45
Сильвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сильвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Аллан Бек, агент нападающего Сильвестра Игбуна, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем клиента после его ухода из «Динамо».

«Все, что могу сказать, — с сегодняшнего дня Сильвестр без клуба, он покинул «Динамо». Сейчас мы будем обдумывать его следующий шаг. К нему уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали», — сказал Бек «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний Игбун провел 12 матчей за «Динамо» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро.

Игбун перешел в московский клуб из «Уфы» в июле 2020 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Сергей Федоров все материалы автора

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