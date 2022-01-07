Агент рассказал о будущем Игбуна после ухода из «Динамо»

Аллан Бек, агент нападающего Сильвестра Игбуна, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем клиента после его ухода из «Динамо».

«Все, что могу сказать, — с сегодняшнего дня Сильвестр без клуба, он покинул «Динамо». Сейчас мы будем обдумывать его следующий шаг. К нему уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали», — сказал Бек «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний Игбун провел 12 матчей за «Динамо» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро.

Игбун перешел в московский клуб из «Уфы» в июле 2020 года.