«Рубин» объявил о переходе Мицуки Сайто в японский клуб «Гамба Осака»
Японский полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто продолжит карьеру в «Гамба Осака», информирует пресс-сслужба казанцев.
22-летний футболист был исключен из заявки Рубина еще в августе прошлого года. Срообщалось, что он просто покинул клуб по обоюдной договоренности с «Рубином».
Сайто перешел в «Рубин» из «Сенан Бельмаре» на правах аренды с правом выкупа в декабре 2020 года. В составе российской команды он провел всего три матча в этом сезоне.
«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России после зимней паузы команда сыграет с «Зенитом».
Мицуки Сайто продолжит карьеру в японском клубе «Гамба Осака» ??— «Рубин» Казань (@fcrk) January 7, 2022
Удачи, @MitsukiSaito! ??? pic.twitter.com/l6nTESkrZT
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