«Рубин» объявил о переходе Мицуки Сайто в японский клуб «Гамба Осака»

Японский полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто продолжит карьеру в «Гамба Осака», информирует пресс-сслужба казанцев.

22-летний футболист был исключен из заявки Рубина еще в августе прошлого года. Срообщалось, что он просто покинул клуб по обоюдной договоренности с «Рубином».

Сайто перешел в «Рубин» из «Сенан Бельмаре» на правах аренды с правом выкупа в декабре 2020 года. В составе российской команды он провел всего три матча в этом сезоне.

«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России после зимней паузы команда сыграет с «Зенитом».