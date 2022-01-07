Лещенко — об Игбуне: «Он уже отыгравший свое, в «Динамо» особенно не запомнился»
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на расторжение контракта нападающего Сильвестра Игбуна с бело-голубыми.
«Расторгли контракт и расторгли. Значит, есть необходимость в этом. Он взрослый, отыгравший свое спортсмен. Потихоньку надо обновлять состав, тем более «Динамо» взяло курс на омоложение. Разумнее потратить эти средства на приобретение каких-то новых интересных футболистов. Были интересные матчи у Игбуна, но особенно чем-то в «Динамо» он не запомнился», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
В текущем сезоне 31-летний Игбун провел 12 матчей за «Динамо» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро.
Игбун перешел в московский клуб из «Уфы» в июле 2020 года.
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