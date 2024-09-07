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Сегодня, 18:16

Агент подтвердил, что полузащитник Корредера близок к переходу в «Химки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент полузащитника «Тенерифе» Алекса Корредеры Альваро Навазо прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Химки». Навазо заявил, что стороны еще не уладили все детали сделки.

«Будет нечестно по отношению к клубам говорить, что сделка уже закрыта. Но надеюсь, в ближайшее время все будет хорошо», — приводит слова агента Sport24.

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Корредера является воспитанником «Барселоны». 28-летний испанец играет за «Тенерифе» с 2021 года. За это время он провел за команду 118 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Химки» занимаеют 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 7 матчах.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Тенерифе
ФК Химки
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