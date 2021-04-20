Агент опроверг информацию об интересе «Зенита» к Габиголу

Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, прокомментировал «СЭ» информацию инсайдера Раисы Симплисио об интересе «Зенита» к игроку.

«Я не могу подтвердить эту информацию, потому что у нас не было никаких контактов с «Зенитом». Это началось с журналиста из Бразилии, который получил эту информацию. Я не знаю откуда», — сказал Педросо «СЭ».

В текущем сезоне Барбоза провел пять матчей за «Фламенго» и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 20 миллионов евро.

У Габигола в составе сборной Бразилии 5 матчей и два забитых мяча. Он становился олимпийским чемпионом-2016 в Рио-де-Жанейро вместе со своей национальной командой.

(Данил Алешин)