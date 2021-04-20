Федун: «Суперлига начала разваливаться, не успев создаться, блеф не получился»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации с футбольной Суперлигой.

20 апреля ряд клубов-участников нового турнира начали готовиться о выходе из состава Суперлиги. Речь идет о «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселоне», «Атлетико», «Ливерпуле», «Арсенале» и других командах. Ряд руководителей клубов покинули свои посты.

«У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должна гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

В АПЛ, серии А, ла лиге и других лигах выступили против создания Суперлиги. 19 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.